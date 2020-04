Aktie: Air France-KLM dreht wieder ab

Anzeige / Werbung Die Coronavirus-Pandemie trifft den internationalen Flugverkehr hart und damit auch die großen Airlines weltweit. So will die Lufthansa etwa ihren Billigflieger Germanwings abstoßen und denkt auch über Staatshilfen nach. Und auch beim europäischen Hauptkonkurrenten Air France-KLM stehen die Zeichen auf Krise. Wie die Airline mitteilte, gingen die Passagierzahlen im März deutlich zurück. Sie brachen um fast 57 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat ein. Mit Air France-KLM flogen demnach noch 3,6 Millionen Passagiere. Auch der Auslastungsgrad brach zum Vorjahresmonat um 20,5 Prozentpunkte ein. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Eine Besserung ist zudem nicht in Sicht. Nach Angaben der Fluggesellschaft bleiben im April und Mai wegen der Reisebeschränkungen vieler Staaten aufgrund der Corona-Krise mehr als 90 Prozent der Kapazitäten am Boden. Zudem verweigert Air France-KLM, an dem Frankreich und die Niederlande zu je 14 Prozent beteiligt sind, eine Aussage zur weiteren Geschäftsentwicklung und verweist auf die noch nicht einschätzbaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Aktie mit leichter Erholung Dagegen konnte sich die Aktie von Air France-KLM bereits stabilisieren, aber der kurzfristige Aufwärtstrend seit Ende März konnte sich nicht fortsetzen. Auch der MACD (Momentum) schwächt sich ab. Entscheidend wird sein, dass der Widerstand bei 5,50 Euro geknackt wird, dann rückt die nächste Hürde bei rund 7,50 Euro ins Visier. Allerdings sollte die Aktie nicht mehr unter das Jahrestief bei 3,80 Euro fallen. Enthaltene Werte: FR0000031122,DE0008232125

