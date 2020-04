(Es wird klargestellt, dass die Brücke im August vor zwei Jahren rpt vor zwei Jahren eingestürzt war.)



GENUA (dpa-AFX) - Italien ist wegen Corona am Boden, doch aus Genua kommen auch gute Nachrichten: Ein entscheidender Meilenstein beim Wiederaufbau der eingestürzten Autobahnbrücke soll in Kürze erreicht werden. Die Stahlstruktur soll zwischen kommendem Freitag und Sonntag fertig sein, sagte die Sprecherin für den Wiederaufbau, Erika Falone, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Danach stünden noch Arbeiten auf der Brücke wie Fahrbahnasphaltierung, Beleuchtung, Abwassersysteme und ähnliches an.



Es sei noch nicht abschließend geklärt, wann die Brücke wieder geöffnet werden könnte, so Falone. Möglicherweise Ende Juni, aber dazu müsse man den Verlauf der Arbeiten auf der Brücke abwarten. Das Viadukt war im August vor zwei Jahren eingestürzt, 43 Menschen kamen ums Leben. Den Neubau hat Stararchitekt Renzo Piano entworfen. Die Bauarbeiten gingen trotz der Corona-Pandemie weiter./reu/DP/mis