BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den von der anhaltenden Schließung besonders betroffenen Hoteliers und Restaurantbetreibern finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. "Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen. Wir haben vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgeht. Das Hotel und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu", sagte Scholz zur Welt am Sonntag.

Ein späteres Konjunkturpaket soll steuerliche Investitionsanreize für Unternehmen enthalten, damit dann "jeder, der noch zögert, das Geld schnell in die Hand nimmt", sagte Scholz. Zudem könne es Schritte geben, um die "Konsumfreude anzufachen".

Scholz will dabei die Stimulierung der Nachfrage mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfen. "Natürlich werden wir die Modernisierung unseres Landes im Blick behalten wie die Verringerung des CO2-Ausstoßes, den Ausbau der Elektro-Mobilität oder der Digitalisierung", sagte Scholz.

Der Finanzminister sprach sich zudem für Steuererhöhungen für Bezieher hoher Einkommen aus. "Als SPD vertreten wir schon lange die Position, dass man die kleinen und mittleren Einkommen entlasten kann, wenn jene, die sehr, sehr viel verdienen, ein paar Hunderttausend Euro im Jahr zum Beispiel, etwas mehr zahlen", sagte Scholz.

April 19, 2020 10:17 ET (14:17 GMT)

