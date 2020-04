FRANKFURT (Dow Jones)--Die AfD fällt in der Wählergunst auf ihren niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl 2017. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlor die AfD 1 Prozentpunkt und kommt nur noch auf 9 Prozent. Das ist ihr schlechtestes Ergebnis seit zweieinhalb Jahren.

Die Große Koalition stabilisiert sich weiter in der Corona-Krise. Die Union kann ihr Ergebnis aus der Vorwoche in Höhe von 37 Prozent halten. Die SPD gewinnt 1 Prozentpunkt hinzu, erreicht nun 18 Prozent.

Die FDP legt in der Wählergunst wieder leicht zu, kommt auf 7 Prozent (Plus 1), während die Linkspartei einen Zähler abgibt und bei 8 Prozent landet. Die Grünen stagnieren bei 16 Prozent. Die Sonstigen Parteien kommen wie in der Vorwoche auf 5 Prozent.

