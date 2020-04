Der Shutdown hat deutliche Auswirkungen auf die Wertschöpfungsketten bei Agrarrohstoffen. Die Lieferketten für Nahrungsmittel von Herstellern, Verteilern, Supermärkten und Endverbrauchern.Die Quarantäne lässt die US-Verbraucher deutlich seltener in Restaurants gehen. Hauptbezugsquelle ist nun der Supermarkt. Der Absatzkanal Supermarkt hat aber andere Packungsgrößen als der B2B-Handel, was die US-Administration nun dazu veranlasste, einzuschreiten.Denn am Beispiel von Frischmilch wird deutlich, dass verderbliche Ware nicht rechtzeitig umverpackt werden kann und dann entsorgt werden muss. Viele Farmer kippen deshalb ihre Milch einfach in den Ausguss, anstatt weiter Lagerkosten aufzubringen, ohne hinreichende Gewissheit zu haben, die Milch auch rechtzeitig absetzen zu können. Kühe kann man eben nicht einfach mal bei der Milchversorgung "abstellen', bis die Lieferkette wieder läuft.

