Breakout-Setup beim Alpha Trading-Börsenbrief von ratgeberGELD. Beim Bruch der Widerstandslinie ist der Weg nach oben frei.

Symbol:ISIN:Bis zum 20. Februar konnte die Aktie mit einem deutlichen Kursplus überzeugen, verlor dann aber beim anschließenden Corona-Crash überraschend deutlich. Der weltweit präsente Anbieter von Reinigungs– und Desinfektionsmittels konnte sich aber zwischenzeitlich wieder erholen und hat nun eine deutlich erkennbare Breakout-Formation ausgebildet..Angesichts des aktuellen Bedarfs an Reinigungs– und Desinfektionsmittel hat der Kurs hier noch ein relativ großes Nachholpotential. Zahlen, Daten und Fakten gibt es mit den Quartalszahlen wieder am 28. April vor Eröffnung der Börse. Insofern wäre unser Trade eher kurzfristig angelegt.Unser Long Setup mit dem Kaufsignal bei 177.39 USD, dem Kursziel bei 211.24 USD und dem Stopp Loss bei 170.31 USD verspricht ein CRV von 4.8. Wir sollten allerdings darauf achten, die Gewinne vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen einzufahren.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ECL.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/ecolab-ecl-die-aktie-hat-nachholpotential/