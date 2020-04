FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen



Knapp 50 minderjährige Geflüchtete wurden aus den Elendslagern auf den griechischen Ägäisinseln nach Deutschland geholt. 47 von etwa 40 000 Menschen. Für Bundesinnenminister Horst Seehofer reichte das aus, um sich zu brüsten: "Wir setzen damit ein konkretes Zeichen europäischer Solidarität." Ein bisschen viel Selbstlob für eine minimale Geste. So erfreulich die Rettungsaktion ist, so gnadenlos zeigt sie doch auf, dass Europa die Dimension seiner Probleme nicht verstanden hat. In der vergangenen Woche haben die im Lager Moria entstandenen Selbsthilfegruppen einen Appell an die EU und ihre Regierungen gerichtet: "Wir sind alle nach Europa gekommen, weil wir wie Menschen leben wollen." Es gibt in Deutschland genügend Orte, die sich bereit erklärt haben, ihnen Sicherheit zu bieten. Also holt sie her. Alle./be/DP/mis