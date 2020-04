Das kanadische Dienstleistungsunternehmen K-Bro Linen Inc. (ISIN: CA48243M1077, TSE: KBL) schüttet für den Monat April 2020 eine Dividende von 10 kanadischen Cents je Aktie aus. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 15. Mai 2020 (Record date: 30. April 2020). Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet somit weiterhin 1,20 kanadische Dollar (CAD) ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,03 CAD (Stand: ...

