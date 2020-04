Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILBRANCHE - Die deutsche Automobilindustrie drängt auf staatliche Unterstützung. In den Gesprächen mit der Bundesregierung ist nach Informationen des Handelsblatts eine Kaufprämie für Neufahrzeuge eines der Themen. Aus Sicht der Autoindustrie ist ein Zuschuss von mehreren Tausend Euro pro Auto nötig, um die Nachfrage spürbar anzukurbeln. Die Autokonzerne fahren zwar in diesen Tagen die Produktion in Deutschland wieder hoch, fürchten aber, auf ihren neuen Autos sitzen zu bleiben. Viele Kunden seien verunsichert und würden Pläne für den Kauf eines Neuwagens zurückstellen, heißt es. Nun hofft man auf eine Abwrackprämie wie aus dem Jahr 2009, mit der die Absatzeinbußen nach der Finanzkrise abgefedert wurden. "In dieser Situation sollte eine Prämie breit angelegt sein und auch moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfassen", sagte VW-Markenchef Ralf Brandstätter dem Handelsblatt. In den Gesprächen mit der Regierung werden Industriekreisen zufolge auch andere Instrumente diskutiert, beispielsweise ein reduzierter Mehrwertsteuersatz sowie bessere Abschreibungsregeln. Die Details sollen mit Kanzlerin Angela Merkel am 5. Mai besprochen werden. Der Startschuss für die Prämie soll, so der Wunsch der Autokonzerne, vor der Sommerpause liegen. (Handelsblatt S. 4/Welt S. 12)

ITALIEN - Italiens Premierminister Giuseppe Conte hat in einem flammenden Plädoyer für mehr europäische Solidarität in der Krise geworben. "Wir erleben den größten Schock seit dem letzten Krieg, darum muss Europa auch eine Antwort geben", sagt Conte im SZ-Interview. Es brauche jetzt die "ganze Feuerkraft" der EU, "und zwar über die Ausgabe von gemeinsamen Anleihen". Conte betonte, es gehe nicht darum, "vergangene oder zukünftige Schulden zu vergemeinschaften, sondern nur darum, dass wir alle zusammen diese außerordentliche Anstrengung leisten". Er zeigt sich "absolut entschlossen", für Corona-Bonds zu kämpfen. Er kritisiert mangelnde Solidarität und sieht Deutschland als wirtschaftliche Bremse Europas. (SZ S. 2)

GASTGEWERBE - Die Bundesregierung will eine Pleitewelle bei Hotels und Gastwirten verhindern. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte der Branche finanzielle Hilfe in Aussicht. "Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen", sagte er der Welt am Sonntag. Die Regierung habe vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgehe. "Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu", so Scholz. Hotels, Pensionen, Restaurants und Kneipen gehörten zu den ersten, die von den Schließungen im Zuge der Corona-Bekämpfung betroffen waren, bei den jüngsten Lockerungen waren sie zu ihrer Enttäuschung nicht dabei. (SZ S. 1/Handelsblatt S. 7/FAZ S. 15)

AKK/KAMPFJETS - Aus der SPD gibt es heftige Kritik an einem mutmaßlichen Vorstoß von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zur Beschaffung von Kampfflugzeugen aus den USA. Der Bundestag sei in das Vorgehen der Ministerin nicht eingebunden gewesen, kritisierte der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu in der Bild-Zeitung. Es gebe deshalb "erkennbar Redebedarf in der Koalition". (Bild-Zeitung)

KREDITE - Mehr als eine halbe Million Deutsche bedienen nach Angaben des Bundesverbands deutscher Banken wegen der Corona-Krise aktuell ihre Kredite nicht. Sie machen von einem Gesetz Gebrauch, mit dem die Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen für Bürger abmildern will, die etwa durch Kurzarbeit Einnahmeeinbußen haben. Dies erlaubt ihnen, drei Monate lang Tilgung und Zinszahlungen zu stunden. (FAZ S. 15)

AUTOMATISIERUNG - Die Coronakrise könnte die Automatisierung vorantreiben. Schon jetzt sind Labor- und Desinfektionsroboter im Kampf gegen die Pandemie gefragt. Vor allem die Hersteller von Cobots hoffen auf den Durchbruch nach Corona - doch es gibt noch viele Hindernisse. (Handelsblatt S. 14)

STUDENTEN - In der großen Koalition gibt es Streit um geplante Hilfen für Studenten in der Corona-Krise. Die Sozialdemokraten seien "erstaunt" darüber, mit welchem "Beharrungsvermögen" Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sich dagegen stemme, Studenten "wirkliche und unbürokratische Hilfen zu gewähren", sagte SPD-Vizefraktionschefin Bärbel Bas. Die bisherigen Vorschläge der Ministerin reichten nicht aus. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

RENTE - Die FDP will Rentner stärker am Wohlstandsverlust beteiligen und den Nachholfaktor wieder in Kraft setzen. In der aktuellen Situation müsse die Regierung diese Unwucht schnellstmöglich korrigieren und per Gesetzesänderung dafür sorgen, dass der Nachholfaktor ab sofort wieder angewendet werde, fordert der Sozialpolitiker Johannes Vogel. (FAZ S. 15)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.