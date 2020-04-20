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WKN: A2ASUV ISIN: BE0974293251 Ticker-Symbol: 1NBA 
Tradegate
20.04.20
08:00 Uhr
43,000 Euro
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Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
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STOXX Europe 50
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42,50043,00008:00
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ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Chart 1 Jahr
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UNILEVER NV47,300+1,13 %
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