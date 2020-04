Mit einem Primärmarktvolumen von rund EUR 25 Mrd. während der letzten Woche war dies die schwächste innerhalb der vergangenen vier. Angesichts der anlaufenden Berichtssaison ist auch in der kommenden Woche von einer geringeren EUR- Primärmarkttätigkeit bei Corporates auszugehen. Insgesamt ist über alle Segmente (Non- Financials, Financials, staatliche und staatsnahe Emittenten) seit Jahresanfang ein Anstieg der EUR Primärmarktvolumina von 16 % gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode zu verzeichnen. Das rückläufige Primärmarktaufkommen als auch ein verbessertes Risikosentiment führten auch während des letzten Wochenverlaufs am Kassamarkt zu engeren Credit Spreads auf Indexebene (EUR ...

