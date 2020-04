Die chinesische Internetgruppe Alibaba hat in den nächsten Jahren viel vor, um auch weiterhin rasant wachsen zu können. So hat das Unternehmen angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 28 Milliarden USD in Cloud-Infrastrukturen zu investieren. Dieser Schritt soll das boomende Geschäft in diesem Bereich vorantreiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...