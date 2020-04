FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2FE XFRA NL0011585146 FERRARI N.V. 1.130 EURJASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.042 EURXFRA XS1313654623 LIBANON 15/35 MTN 0.003 %XFRA DE000HLB4WX3 LB.HESS.-THR.ZI.DI. 19/34 0.000 %XU6U XFRA LU0823401731 BNPP EURO EQUITY CL.DIS 8.970 EURPACM XFRA LU0089290844 BNPP T.RISK BAL. CL.DIS. 17.010 EURPACH XFRA LU0066794479 BNPP EURO MID CAP DCL 13.000 EURPACU XFRA LU0075933175 BNPP LAT.AMER.EQ. CL.DIS. 9.653 EURXFRA CH0008941319 PEPSICO INC. 86-UND.SF/DL 0.000 %LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.115 EURLCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.092 EUR4HM XFRA FR0000031775 VICAT INH. EO 4 1.500 EURHPO XFRA US81761L1026 SERVICE PROP.TR. SBI -,01 0.009 EURRIHN XFRA CH0003671440 RIETER HLDG NA SF 5 4.280 EUROD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.035 EURBPM XFRA IT0005218380 BCA BPM S.P.A. 0.080 EURXFRA DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13 0.002 %XFRA DE000HLB4EW3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/17 0.001 %XFRA DE000HSH4GX3 HCOB MZC 6 13/20 0.000 %PAC6 XFRA LU0212178676 BNPP EU.SMALL CAP D.CLE 5.680 EURASR4 XFRA LU0823397525 BNPP ASIA X-JAP EQ. CLEOD 10.590 EURGEH XFRA CH0225173167 CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 3.566 EUR3OY1 XFRA IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 0.012 EURCOG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.380 EURWYJ5 XFRA LU0823434740 BNPP US GROWTH CL.DIS 0.517 EURASR9 XFRA LU0823413660 BNPP EM.EQUITY CL.DIS 3.580 EUR3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 2.768 EURLNN0 XFRA US5260573028 LENNAR CORP. B DL-,10 0.115 EUR76E XFRA CA19238T1003 COGECO INC. SUB.VTG 0.312 EURXFRA XS1313675974 LIBANON 15/28 MTN 0.003 %XFRA XS1313647841 LIBANON 15/24 MTN 0.003 %44Q XFRA US1788671071 CIVISTA BANCSHARES 0.102 EURCRIN XFRA IT0005239360 UNICREDIT 0.630 EURDVC3 XFRA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,05 0.055 EURBHJC XFRA SE0009921588 BILIA AB A FRIA SK 2,50 0.253 EUR