Nach einem starken Freitag könnte dem DAX in der neuen Handelswoche ein neues Zwischenhoch gelingen. Voraussetzung dafür ist jedoch der Sprung über diese Marken. In der Indikation gelingt dem DAX bereits ein Plus von einem Prozent auf 10.700 Punkte.Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial +2,99% war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches Pendant anstrebt: die Fortsetzung der Erholungsrally ...

Den vollständigen Artikel lesen ...