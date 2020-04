Das meldet der größte Vermögensverwalter der Welt für seine Fonds - BlackRock. Er war zudem in den vergangenen Monaten auch größter Verkäufer im DAX. Was tut BlackRock jetzt? Darauf wird es ankommen. Denn Chef Larry Fink gilt stets als wichtigster Indikator für die ganze Investmentbranche.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info