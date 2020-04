Toronto, 17. April 2020. Halo Labs Inc. (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) ("Halo" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich der Pressemitteilung vom 6. April 2020 den Erwerb aller Stammaktien von Nasalbinoid Natural Devices Corp. ("Nasalbinoid") abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft, 1245316 B.C. Ltd. ("Subco"), alle emittierten und ausstehenden Aktien von Nasalbinoid für 34.000.000 Stammaktien des Unternehmens unter Annahme eines Preises von 0,15 kanadischen Dollar pro Aktie durch eine Fusion dreier Unternehmen gemäß dem Business Corporations Act von British Columbia (die "Übernahme") wie beschrieben und im Rahmen eines Übernahmeabkommens vom 3. April 2020 zwischen dem Unternehmen, Subco, Nasalbinoid und dem Aktionär von Nasalbinoid (das "Übernahmeabkommen") erworben. Im Rahmen des Übernahmeabkommens fusionierte Subco mit Nasalbinoid und gründete "Halo Nasalbinoid Natural Devices Corp." gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act von British Columbia sowie zu jenen Bedingungen, die im Fusionsabkommen vom 3. April 2020 zwischen dem Unternehmen, Subco und Nasalbinoid festgelegt wurden.Als Bedingung für den Abschluss der Übernahme hat Halo die gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien von Halo zu einem Preis von 0,11 kanadischen Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen von insgesamt 425.000 kanadischen Dollar) (die "gleichzeitige Finanzierung") abgeschlossen. Die Einnahmen aus der gleichzeitigen Finanzierung werden als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.In Zusammenhang mit der Übernahme hat Halo insgesamt 3.400.000 Stammaktien des Unternehmens unter Annahme eines Preises von 0,15 Dollar pro Aktie als Vermittlungsprovision an einen unabhängigen Vermittler emittiert.Die Stammaktien von Halo, die im Rahmen der gleichzeitigen Finanzierung und an den Vermittler emittiert wurden, werden gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen.Gemäß den Bedingungen des Übernahmeabkommens hat der Alleinaktionär von Nasalbinoid (der "Inhaber") einen Poolvertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet, in dem sich der Inhaber verpflichtet, innerhalb eines Jahres an keiner kanadischen Börse und an keinem Handelstag jene Anzahl von Stammaktien des Unternehmens zu verkaufen, die den größeren der folgenden Werte übersteigt: (i) 15% des Gesamtvolumens der Verkaufsaufträge von Stammaktien des Unternehmens am vorangegangenen Handelstag oder (ii) 250.000 Stammaktien von Halo.Halo hat die Zustimmung von Neo Exchange Inc. zur Übernahme und gleichzeitigen Finanzierung erhalten.Über HaloHalo ist ein führendes Unternehmen für den Anbau, die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, das qualitativ hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate anbaut, extrahiert und verarbeitet und seit seiner Gründung bereits über fünf Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Darüber hinaus hat Halo sein Geschäft durch die Wertschöpfung seiner Produkte und nun auch durch die Vertikalisierung auf Schlüsselmärkten in den USA und Afrika mit der geplanten Expansion auf europäische und kanadische Märkte weiterentwickelt. Mit seinem kundenorientierten Ansatz vermarktet Halo innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien.Kürzlich schloss das Unternehmen verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb einer Ausgabestelle in Los Angeles, 3 KushBar-Marken-Ausgabestellen, 5 Entwicklungsgenehmigungen in Alberta, Kanada, und Canmart Limited, die über Großhandelsvertrieb und Sonderlizenzen verfügt, die die Einfuhr und den Vertrieb von Produkten auf Cannabisbasis zur medizinischen Verwendung (CBPM's) in Großbritannien erlauben. Halo wird von einem starken, multidisziplinären Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit "Blue Chips" verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig, während es in Lesotho innerhalb einer geplanten 205 Hektar großen Anbauzone über Bophelo sowie in Großbritannien über Canmart international präsent ist.Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com veröffentlicht wurden.KONTAKTDATENHalo LabsInvestor Relationsinfo@halocanna.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und AussagenDiese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "beabsichtigt nicht", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "umgesetzt werden können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" bzw. "eintreten" oder "erzielt werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen bezüglich der Übernahme von Nasalbinoid Natural Devices Corp. und der gleichzeitigen Privatplatzierung enthalten.Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 