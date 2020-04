Die außerordentlich hohen Umsatzzahlen an den Börsen deuten auf sehr ambitionierte Anleger hin. Und tatsächlich nutzt offenbar die Mehrheit der aktiven Privatanleger in Deutschland derzeit die volatilen Märkte, um die Positionen in ihren Depots aufzustocken. Mehr als 58 Prozent der Teilnehmer an der aktuellen Online-Befragung des DDV geben an, dass sie nach dem Crash damit begonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...