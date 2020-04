Rund um den Globus steigt die Zahl der positiven Meldungen zum Coronavirus. In fast allen Industrieländern ist es gelungen, die Kurve abzuflachen. Nun wird verstärkt über Lockerungen diskutiert, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Den Ölpreisen hilft dies noch nicht. Sie bleiben ein schwerer Belastungsfaktor für den Aktienkurs von Shell. So sind die Ölpreise im asiatischen Handel heute weiter gefallen. Während der Nachfrageeinbruch wegen der Corona-Krise weiter anhält, mehrten sich am US-Markt ...

