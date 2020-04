Seit Ende 2015 und einem Verlaufshoch bei 3.326 US-Dollar herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend bei Kakao. Den Tiefpunkt markierte der Agrarrohstoffe schon Mitte 2017 um 1.800 US-Dollar und befindet sich seit dem wieder in einer Aufwärtsphase. Zu Beginn dieses Jahres versuchten Investoren den Kakaopreis über seinen mehrjährigen Abwärtstrend anzuschieben, mussten sich aber dem Marktdruck im Februar/März geschlagen geben. Doch im Bereich der unteren Aufwärtstrendlinie konnte der Preisverfall gestoppt werden, im Bereich von 2.183 US-Dollar gelang es sogar einen Doppelboden aufzustellen und die letzte Wochenkerze in einen bullischen Hammer umzuwandeln. Diese Gemengelage offenbart weitere Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer und könnte für eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung in dieser und den folgenden Wochen sorgen.

Trendwende nimmt Form an

Obwohl der Doppelboden im Bereich von 2.183 US-Dollar klar ersichtlich ist, bedarf es für eine nachhaltige Aktivierung eines Kurssprungs über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...