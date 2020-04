20.04.2020 - Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87) kündigt heute einen 100-Megawatt-Kunden für die neue Anlage in Texas an. Der Neukunde ist der erste Kunde der Northern Data AG, der in den USA ansässig ist und vom weltweit größten HPC-Rechenzentrum in Texas versorgt wird, das in Kürze seinen Betrieb aufnehmen wird. In der Anfangsphase wird der neue Partner von Northern Data eine Investition von 30 Millionen US-Dollar für CAPEX tätigen. Northern Data plant derzeit, den Kunden in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 ans Netz zu bringen. Northern Data befinde sich in abschließenden Verhandlungen ...

