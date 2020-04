Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301) und Telemedizin und Umsatzplus waren bisher Themen, dann wurden sich "zwei alte Herren" einig - heute "ein" Gegenangriff. Einst stiegen Asklepios Kliniken und Klinikzulieferer B. Braun bei Rhön ein, um den vom Gründer der Rhön Kliniken - Eugen Münch - geplanten Verkauf an Helios-Kliniken zu verhindern - erfolgreich. Jetzt (offiziell am 28.02.2020) haben sich Asklepios starker Mann und Eugen Münch knapp über 50% an Rhön gesichert und wollen mit dieser Mehrheit Rhön komplett übernehmen und diese mit Asklepios "zusammenlegen". Ungefragt und wohl "geärgert" ...

