Ölpreise sorgen für Rückgang der Erzeugerpreise im März

Die niedrigen Öl- und Gaspreise haben im März für einen deutlichen Rückgang der deutschen Erzeugerpreise gesorgt. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Erzeugerpreise um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um gleichfalls 0,8 Prozent. Auch in dieser Betrachtung hatte die Prognose auf ein Minus von 0,4 Prozent gelautet.

EZB will Bad Bank für notleidende Kredite aus Finanzkrise - Zeitung

Führende Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) setzen sich laut einem Bericht der Financial Times für die Schaffung einer Bad Bank ein, in der die Banken des Euroraums notleidende Kredite aus der Finanzkrise abladen können. Grund ist die Befürchtung, dass die aktuelle Corona-Krise neue Problemkredite schaffen könnte. Die EU-Kommission ist laut FT gegen den Vorschlag.

Japans Exporte brechen im März stärker ein als erwartet

Japans Exporte sind im März als Folge der Coronavirus-Pandemie stärker eingebrochen als erwartet. Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, gingen die Ausfuhren im März aufgrund der schwachen Nachfrage nach Autos, Autoteilen und Schiffen im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent zurück. Volkswirte hatten mit einem Rückgang von 8 Prozent gerechnet. Die Importe gingen um 5 Prozent zurück, was zu einem Handelsüberschuss von 4,9 Milliarden Yen führte.

China senkt Leitzinsen zur Ankurbelung der Wirtschaft erneut

Die chinesische Zentralbank hat zur Belebung ihrer schwer von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Wirtschaft ihre Leitzinsen erneut gesenkt. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, wurde der einjährige Kreditzins (LPR) von 4,05 Prozent um 20 Basispunkte auf 3,85 Prozent gedrückt, während der Fünfjahres-LPR von 4,75 Prozent um 10 Basispunkte auf 4,65 Prozent gesenkt wurde.

US-Ölpreis stürzt vor Kontraktwechsel erneut ab

Der US-Ölpreis stürzt am Montag erneut ab. Der Preis für die Sorte WTI sackt im asiatisch dominierten Handel um 16,3 Prozent auf 15,30 Dollar ab, das niedrigste Niveau seit 21 Jahren. Der Preis für die Nordseesorte Brent sinkt derweil lediglich um 1,2 Prozent auf 27,75 Dollar zurück. Bereits in den vergangenen Wochen war der Ölpreis zeitweise auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten gefallen.

Günther hofft auf Neubelebung des Tourismus im Sommer

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hofft auf eine Neubelebung des Tourismus an der Nord- und Ostsee im Sommer. Trotz der Corona-Krise habe er das touristische Sommergeschäft "auf jeden Fall nicht abgeschrieben", sagte Günther in einem Interview der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Er setze "große Hoffnungen" auf den Tourismus in seinem Bundesland in den Sommermonaten.

FDP verlangt Ausgabenmoratorium und Verzicht auf Grundrente

Die FDP im Bundestag verlangt angesichts der Corona-Krise ein grundlegendes Umsteuern in der deutschen Haushaltspolitik. Um das Staatsbudget der Bundesrepublik vor dauerhaften Belastungen zu bewahren, sei ein Moratorium für all jene Ausgaben erforderlich, die nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie stehen, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef, Christian Dürr, den Zeitungen der Fuke-Mediengruppe.

Zahl der Corona-Toten in Italien mit 433 auf niedrigstem Wert seit einer Woche

In Italien ist am Sonntag mit 433 neuen Todesopfern der Corona-Pandemie die niedrigste Zahl seit einer Woche registriert worden. Zudem handelte es sich um die zweitniedrigste Totenzahl innerhalb eines Monats, wie die Behörden mitteilten. Insgesamt starben in Italien seit Februar 23.660 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 - die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA. Mit 3047 neuen Infektionsfällen lag die Rate der landesweiten Neuinfektionen bei 1,7 Prozent.

Fast 20.000 Menschen in Frankreich an Coronavirus-Infektion gestorben

Mit 395 neuen Todesfällen hat die Zahl der Corona-Todesopfer in Frankreich beinahe die Schwelle von 20.000 erreicht. Insgesamt starben seit Anfang März 19.718 Menschen an dem neuartigen Coronavirus, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Von Samstag auf Sonntag starben demnach weitere 227 Menschen in Krankenhäusern und weitere 168 in Pflegeeinrichtungen.

Außen-Staatsminister Roth fordert finanzielle Konsequenzen für Ungarn

Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, fordert in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung Welt finanzielle Konsequenzen für Länder, die in der Corona-Krise fundamentale Prinzipien der EU verletzen. Verstöße dürften "weder verschwiegen noch ausgesessen werden", schreibt Roth. "Autoritäre Regime versuchen systematisch, unsere offenen, liberalen und pluralen Gesellschaften zu diskreditieren." Das gelte für Ungarn sowie für alle anderen Länder der Europäischen Union.

Tausende Israelis demonstrieren für "Rettung der Demokratie"

Angesichts des Machtgerangels zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem ehemaligen Rivalen Benny Gantz haben in Israel mehrere tausend Menschen für eine "Rettung der Demokratie" demonstriert. Medienberichten zufolge versammelten sich rund 2.000 Demonstranten auf dem Jizchak-Rabin-Platz in Tel Aviv. Der Protest richtet sich unter anderem gegen die Koalitionsverhandlungen zwischen dem wegen Korruption angeklagten Likud-Chef Netanjahu und dem Chef der Liste Blau-Weiß, Ex-Armeechef Gantz.

US-Importeure können Zollzahlungen aufschieben

Die US-Regierung erlaubt es einigen Unternehmen, die Zahlung von Importzöllen aufgrund wirtschaftlicher Härten, die durch das neue Coronavirus ausgelöst wurden, zu verzögern. Die Erleichterung ist allerdings viel begrenzter, als Beamte signalisiert hatten. Das Finanzministerium kündigte eine Regelung in Verbindung mit dem US-Zoll- und Grenzschutz an, die es Unternehmen erlaubt, die Zahlung von Zöllen auf bestimmte Waren, die im März und April in die USA kommen, um 90 Tage zu verzögern.

Mehr als 40.000 Menschen in den USA an Coronavirus gestorben

In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 40.000 überschritten. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität starben inzwischen mehr als 40.500 Menschen an dem neuartigen Coronavirus. Demnach erhöhte sich die Zahl der Infektionsfälle auf mehr als 740.000. Rund 67.000 Menschen gelten als genesen.

Mehr als 100.000 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Lateinamerika

In Lateinamerika hat die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen die Schwelle von 100.000 Fällen überschritten. Wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht, wurden bis Sonntag in den lateinamerikanischen Ländern insgesamt 100.952 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der dort verzeichneten Todesfälle stieg auf 4924. Die AFP-Zählung beruht auf Angaben der Behörden.

Bolsonaro nimmt an Protest gegen Corona-Restriktionen teil

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat an einer Demonstration gegen die in der Corona-Krise verhängten Ausgangsbeschränkungen teilgenommen. "Ihr müsst für Eurer Land kämpfen", rief Bolsonaro am Sonntag den rund 600 Demonstranten zu, die sich vor dem Hauptquartier der Armee in der Hauptstadt Brasília versammelt hatten. Er kündigte an, dass er sich für die "Demokratie" und "Freiheit" in Brasilien einsetzen werde.

Mindestens 17 Tote bei Blutbad in Kanada

Beim blutigsten Schusswaffenangriff der jüngeren kanadischen Geschichte sind mindestens 16 Menschen von einem 51-jährigen Mann getötet worden. Der Täter selbst wurde nach einer rund zwölfstündigen Verfolgungsjagd am Sonntag in der östlichen Provinz Nova Scotia von Polizisten erschossen. Das Motiv seiner Bluttat lag zunächst noch im Dunkeln.

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +0,8% (PROGNOSE: +0,4%) gg Vorquartal

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +2,5% (PROGNOSE: +2,1%) gg Vorjahr

