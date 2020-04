FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn wenig verändert. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 172,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,47 Prozent.



Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Wichtige Konjunkturdaten werden in der Eurozone und den USA im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht.



In der weiteren Handelswoche steht weiterhin die Corona-Pandemie im Blick der Märkte. In Deutschland werden an diesem Montag erste Lockerungsschritte umgesetzt. Im weiteren Wochenverlauf dürfte vor allem der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel beachtet werden. Dort werden Konflikte über die Unterstützungsmaßnahmen für die besonders betroffenen EU-Länder wie Italien erwartet. Die Renditen für italienische und spanische Anleihen legten zu Handelsbeginn merklich zu./jsl/mis