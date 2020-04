Neckarsulm (ots) - Kaufland Fleischwaren in Neckarsulm ist von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) zum 33. Mal mit dem "Preis für langjährige Produktqualität" ausgezeichnet worden. Das Unternehmen erhält diese Anerkennung für die kontinuierliche Qualität seiner Produkte, die im Rahmen der DLG-Qualitätsprüfungen für Fertiggerichte und Fleischerzeugnisse regelmäßig getestet wurden."Seit nunmehr 35 Jahren produzieren wir Fleisch und Wurstwaren in bester Meisterqualität", sagt Ralph Dausch, Leiter Kaufland Fleischwaren. "Die Auszeichnung ist für uns Bestätigung und zugleich Ansporn, immer besser zu werden."Kaufland bietet Qualität aus eigener Herstellung aus den vier Fleischbetrieben in Heilbronn, Möckmühl, Osterfeld und Heilbad Heiligenstadt. Die Metzger und Metzgermeister verarbeiten täglich frisch Qualitätsfleisch von ausgewählten Lieferanten und aus kontrollierter Herkunft. So können bester Geschmack und Frische garantiert werden.Über den PreisUm das Qualitätsstreben von Unternehmen nachhaltig zu fördern, vergibt die DLG den "Preis für langjährige Produktqualität". Die Auszeichnung wird jährlich an Hersteller von Lebensmitteln verliehen, die ihre Produkte seit vielen Jahren freiwillig von den Sachverständigen der DLG testen lassen.Unternehmen müssen fünf Teilnahmejahre in Folge mit jeweils mindestens drei Prämierungen pro Prämierungsjahr vorweisen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem "Preis für langjährige Produktqualität" ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, so verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse. (http://www.kaufland.de/presse.)Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4574811