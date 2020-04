LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Easyjet nach Halbjahreszahlen von 850 auf 900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht habe ein zusätzliches Finanzpolster von 800 bis 950 Millionen britische Pfund offenbart, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die für die kommenden drei Jahre geplanten Investitionen um eine Milliarde Pfund gekürzt worden. Damit setze das Management an den richtigen Stellen an, um den Herausforderungen der Viruskrise zu begegnen./kro/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 03:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

