20.04.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) ird diese Woche am 22.04.2020 die Weichen für die zukünftige Entwicklung der Aktie stellen - KPMG-Bericht steht an. ABER die heutige Naschricht wird ooperativ und auch als Vertrauensbeweis für Wirecard über diesen Termin hinaus mehr Einfluss auf die Entwicklung haben, sofern der KPMG-Bericht ein positives Signal in der FT-Diskussion aussenden sollte. VISA arbeitet in seinem "FinTech-Fast-Track-Programm" im Nahen Osten mit einem bevorzugten Zahlungsabwickler zusammen, mit WIRECARD. Hilfreich ist hier bestimmt auch die Marktnähe und Erfahrung Wirecards ...

