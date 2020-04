Die Hiobsbotschaften wie sprunghafte Anstiege in den Infektionszahlen oder auch neue und schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind auch über das Wochenende ausgeblieben. Im Gegenteil: Deutschland startet heute mit einer ersten Phase der Lockerung: kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen und auch zahlreiche Unternehmen kündigten an, ihre Produktion in den kommenden Tagen wieder langsam hochfahren zu wollen. Der Weg aus dem Lockdown wird auch im Ölpreis gerade vorgezeichnet, worüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...