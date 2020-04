Wer weniger fährt, muss auch entsprechend weniger Beitrag zahlen, stellte Europas grösster Versicherer am Sonntag klar. Kunden, die coronabedingt in diesem Jahr deutlich weniger fahren als geplant, sollen am Ende ihres Versicherungsjahres Geld zurück bekommen, wie Frank Sommerfeld, der Chef der Sachversicherung bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...