TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenstart durchwachsen gezeigt. Einerseits stellen sich Anleger in der beginnenden Berichtssaison wegen der Corona-Pandemie auf harte Zeiten ein. Gleichzeitig schielen sie auf erste Hinweise einer rückläufigen Infektionsrate.



In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit minus 1,11 Prozent auf 19 676,52 Punkte. In der Vorwoche hatte der Index noch rund zwei Prozent zugelegt.



Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen rückte um 0,36 Prozent vor auf 3853,46 Punkte. In Hongkong verlor der Hang Seng im späten Handel etwas auf 24 383,57 Zähler.



In China wurden zuletzt weitere Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise einzudämmen. So wurde der Zinssatz für einjährige Kredite abgesenkt. Das Finanzministerium will zudem demnächst eine neue Sonderanleihe in Höhe von umgerechnet gut 141 Milliarden US-Dollar ausgeben.



Zum Ende der vergangen Woche hatten Berichte über Fortschritte bei der Behandlung von Coronavirus-Patienten am Markt noch Hoffnungen geweckt und die Kurse angetrieben. Der Wirkstoff Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences hatte laut Medienberichten erste Erfolge gezeigt. Gleichzeitig war die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal stärker eingebrochen als von Experten erwartet. Industriedaten hatten dagegen positiv überrascht.



Marktbeobachter zeigten sich zuletzt dennoch pessimistisch. "Je länger Anleger über zukünftige wirtschaftliche Probleme nachdenken müssen, während sie auf ein Abflachen der Pandemie-Kurve warten, um so riskanter wird die Anlagebewertung in der ungewissen Zukunft", sagte Chris Iggo, Investmentexperte bei AXA Investment Managers./ssc/kro/fba