NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Wohnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39,00 auf 35,50 Euro gesenkt. Nach der jüngsten Kurserholung seien die meisten deutschen Wohnimmobilienkonzerne recht hoch bewertet, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt schätze die Ergebnisentwicklung und die Stabilität der Nettovermögenswerte (NAV) des Sektors zu optimistisch ein. Der Experte reduzierte seine Ergebnis- und NAV-Prognosen für das Wohn- und das Gewerbeimmobiliensegment./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 12:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2020 / 19:05 / ET



DE000A0HN5C6

