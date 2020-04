Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Apple und die Lufthansa.

> USA | Wall Street: Der Handel an den Aktienmärkten ist weiterhin durch extreme Nervosität und eine entsprechend hohe Volatilität gekennzeichnet. Wie ein Schiff bei intensivem Seegang werden die Indizes vor und zurück geworfen. Nach wie vor ist die Tendenz zu erkennen, derzeit eher die positiven Nachrichten zu sehen. Mit dem täglich größer werdenden Bündel an Problemen wollen sich die Anleger am liebsten nicht auseinandersetzen. Es bleibt die Frage, ob das Geld der Notenbanken einen weiteren Absturz verhindern kann, oder ob nicht doch die nagende Skepsis in den Köpfen der Anleger in naher Zukunft ihre Wirkung entfaltet. Weiterhin spricht Vieles dafür, dass den Bullen in Kürze zumindest vorübergehend die Luft ausgehen wird. Wir sind entsprechend positioniert.

Die US-Indizes haben am vergangenen Freitag in den letzten Minuten des Handels noch einmal Gas gegeben und deutliche Zugewinne mit in das Wochenende genommen. Der Dow Jones gewann knapp drei Prozent hinzu, der S&P 500 konnte um 2,7 Prozent aufrücken und für den Nasdaq 100 ging es um 0,85 Prozent aufwärts.

Zahlreiche europäische Länder haben Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt und auch US-Präsident Trump präsentierte Pläne, wie die USA nach und nach wieder zur Normalität übergehen sollen. Das führte zu den logischen Kursbewegungen. Krisengewinner wie Netflix oder der Lebensmittel-Lieferant Blue Apron gehörten zu den Verlierern. Aber auch Apple stellte sich gegen den Gesamtmarkt…

