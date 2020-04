FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Wochenauftakt seine jüngste Erholungsrally mit etwas gebremstem Tempo fortgesetzt. Im frühen Montagshandel gewann der deutsche Leitindex 0,55 Prozent auf 10 684,03 Punkte.In der Vorwoche nach der Osterpause war der Dax im Zuge seiner Erholung bis auf 10 820 Punkte gestiegen, ehe ihn die Kräfte verlassen hatten. "Die Bullen haben weiterhin die Chance, dieses Verlaufshoch zu überwinden", schrieben die Charttechnik-Experten der UBS. "Diese sollten sie allerdings nutzen, um den jüngsten Anstieg nicht zu gefährden."Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 0,22 Prozent auf 22 412,25 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann ein gutes halbes Prozent."An den Börsen ist die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen möglichst geringen wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich größer als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Zu viel Euphorie sei jedoch schon immer gefährlich gewesen und ein zuverlässiger Kontraindikator, mahnte der Portfolio-Manager.In Deutschland treten ab diesem Montag erstmals Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft, womit laut dem charttechnischen Analysten Marcel Mußler nun ein neues Stadium der Corona-Krise beginne, das nicht ohne Risiko sei. Ob und welche Auswirkungen das auf die Zahl der Neuinfektionen haben werde, sei derzeit nicht zu sagen. Bisher hätten sich die Aktienmärkte auf die Lockerungen gefreut, doch inwiefern sie jetzt auch diese Risiken berücksichtigten, bleibe abzuwarten, schrieb er in seinem täglichen Börsenbrief.Bevor hierzulande die Berichtssaison mit Zahlen des Softwarekonzerns SAP so richtig erst am Dienstag losgeht, ist es unternehmensseitig zum Wochenauftakt noch recht ruhig. SAP-Aktien zogen am Montag leicht an.Aktien aus dem Gesundheits- und Versicherungssektor waren europaweit führend. Vorne im Dax gewannen Allianz SE und Munich Re jeweils mehr als zwei Prozent. Fresenius SE und Merck KGaA legten um jeweils knapp eineinhalb Prozent zu.Der Autobauer Daimler fährt nach dem Produktionsstillstand wegen der Corona-Pandemie seine Werke nun wieder hoch. Die Papiere gewannen vorbörslich zunächst deutlich dazu, notierten zuletzt aber unverändert.Die Titel des Düngerkonzerns K+S wagten an der MDax-Spitze mit plus 2,2 Prozent einen Bodenbildungsversuch. Metro AG waren mit minus 2,9 Prozent dagegen sehr schwach am Index-Ende. Die HSBC hatte das Kursziel für Metro von 14,50 auf 7,30 Euro quasi halbiert. Der Handelskonzern sei nicht krisenfest, schrieb Analyst Andrew Porteous.Dem einst zu Metro zählenden Elektronikhändler Ceconomy brockte die Schließung einer Vielzahl von Läden im Zuge der Pandemie im zweiten Geschäftsquartal einen Verlust ein. Mit Einsparungen will das Unternehmen nun gegen die Krise ansteuern. Eine bei der staatlichen Förderbank KfW beantragte Kreditlinie soll die Liquidität sichern. Am Montag ging es für Ceconomy im SDax es um knapp dreieinhalb Prozent runter.Das Analysehaus Jefferies stufte im Rahmen einer Branchenstudie zu Immobilienwerten Deutsche Wohnen und Grand City Properties ab. Deren Kurse gaben um knapp ein beziehungsweise 1,8 Prozent nach./ajx/misDE0008404005, DE0007100000, DE0005785604, DE0007257503, DE0006599905, DE0008430026, DE0007164600, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000A0HN5C6, DE000KSAG888, LU0775917882, DE000BFB0019