Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat mit den Auslieferungen der Neuauflage seines Modells ES8 begonnen. Das E-SUV, wurde in vielen Bereichen überarbeitet und wird nun unter anderem mit einem neuen 100-kWh-Akkupaket angeboten. Nio will sein großes SUV-Modell "auf Grundlage des Kundenfeedbacks" in mehr als 180 Punkten verbessert haben. Neben der optionalen 100-kWh-Batterie wurde etwa auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...