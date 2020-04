Zuerst die schlechte Nachricht: Der angeschlagene US-Luftfahrtriese muss in der Corona-Krise erneut eine Absage für eine Bestellung des Problemfliegers Boeing 737 Max hinnehmen. Eine chinesische Firma stornierte einen Großauftrag. Am Freitag schockte bereits die Leasing-Tochter von General Electric mit einem Rückzieher. Dass die Boeing-Aktie dennoch zulegt, hat mit einem Mega-Auftrag aus Deutschland zu tun. Die China Development Bank Financial Leasing Co. hat heute einen Auftrag über 29 Maschinen ...

