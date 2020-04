Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - EDAN arbeitet mit dem National Health Service (NHS) zur Erleichterung der angespannten Situation im Bereich Medizingeräte zusammen. Edan ist dabei, tausend Patientenüberwachungsgeräten im Vereinigten Königreich, u. a. in erstem Feldlazarett für den Corona-Virus, NHS Nightingale, zu installieren. Abgesehen von den letzten Lieferungen nach Vereinigte Königreich, hat EDAN im März bereits über zehntausend Geräte nach, Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland geliefert, die Gebiete in Europa, die besonders hart getroffen wurden.Angesichts der weltweiten Verbreitung von COVID-19 war EDAN in der Lage, schnell auf den Ausbruch zu reagieren und sich auf die steigende Nachfrage nach Medizingeräten einzustellen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden 18 neue Produktionslinien eingerichtet, um den weltweiten Bedarf zu decken."EDAN hat sich durch jahrzehntelange Erfahrung auf dem internationalen Markt den einen Ruf und das Vertrauen all dieser Länder erarbeitet. Wir haben die Verantwortung, vorzutreten und dabei zu helfen, den Virus zu bekämpfen", sagte Jack Xie, General Manager von EDAN.Zusammen mit ihren Mitarbeitern in Tochterunternehmen vor Ort, leistet EDAN Unterstützung bei der Installation in Ländern mit Bedarf. Die Geräte, die ans NHS Nightingale geliefert wurden, stammen von EDAN UK. Xie erwähnte, dass EDAN zur Gewährleistung der Gesundheit seiner Mitarbeiter vor Ort tausende Schutzausrüstungen an seiner Mitarbeiter und Partner im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, Italien, Deutschland und in vielen anderen Ländern geschickt hat. Während der Installation in Wuhan weist EDAN auch eine Null-Infektion bei den Mitarbeitern in der ersten Linie aus.EDAN bietet eine breite Produktpalette von einfachen bis zu fortschrittlichen Geräten, die verschiedene Bedarfe an Überwachung leisten können, ABG-, EKG-Tests und Ultraschallgeräte. Xie sagte "Wir hoffen, dass wir so gut wie möglich helfen können. Wie es die WHO forderte und wie wir bereits seit Anfang des Ausbruchs versprochen haben, stehen wir vereint für eine geteilte Zukunft. Das ist der Kampf, den wir gewinnen werden. "Weitere Informationen finden Sie hier hier (https://www.edan.com/news/company101/).Informationen über Edan Instruments, Inc.Edan ist ein Gesundheitsunternehmen, das sich der Verbesserung der menschlichen Bedingungen auf der ganzen Welt durch die Bereitstellung werthaltiger, innovativer und hochqualitativer Medizinprodukte und Dienstleistungen widmet. Edan leistet seit über 20 Jahren Pionierarbeit an einer umfassenden Linie von medizinischen Lösungen, die ein breites Spektrum von Verfahren im Gesundheitswesen betreffen, u. a. diagnostisches EKG, OB/GYN, Ultraschall, In-Vitro-Diagnose, Patientenüberwachung, In-Vitro-Diagnostika und auch in veterinärem Bereich. Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt verlassen sich auf Edans bahnbrechenden Medizintechnologien und deren herausragendem Kundensupport.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1156749/EDAN_NHS.jpgPressekontakt:Angela Ji+86-139-2374-2342Original-Content von: EDAN Instruments, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138762/4574915