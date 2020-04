Wien (ots) - Angst vor Infektion hat zugenommen - Ein Drittel arbeitet Teilzeit oder gar nicht - Gute Noten für Maßnahmen der RegierungPresseinformation, Sperrfrist: 20. April 2020, 12 UhrDie Schweizer Bevölkerung nimmt die von Covid-19 ausgehende Infektionsgefahr zunehmend ernster. Die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft - Teilzeitarbeit, Arbeitslosigkeit und Einkommensverlust - machen sich bemerkbar. Trotzdem steht die Bevölkerung in hohem Maß zu den Maßnahmen der Regierung. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage, die die Gallup Schweiz AG im Rahmen einer von der Gallup International Association (www.gallup-international.com (http://www.gallup-international.com)) in 20 Ländern mit 20.000 Befragten durchgeführten Umfrage erhoben hat.Die Zahlen für die Schweiz, beruhend auf 1.000 repräsentativ Befragten*:61 Prozent der Schweizer haben Angst davor, daß sie oder ein Mitglied der eigenen Familie sich mit dem Corona - Virus infizieren. Mitte März** hatten erst 48 Prozent diese Sorge geäußert.Nur noch 27 Prozent (März: 53%) halten jetzt die vom Virus drohende Gefahr für übertrieben.86 % der Schweizer sind bereit, die Einschränkung von Bürgerrechten hinzunehmen, wenn dies dazu beiträgt, die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen. Die Bereitschaft hiezu ist ebenfalls höher als noch im März (72%).Jeder dritte Schweizer ist von den wirtschaftlichen Auswirkungen beruflich betroffen: Drei Prozent der Befragten geben an, ihren Job verloren zu haben. 17 Prozent arbeiten Teilzeit, 15 Prozent haben ihre Arbeit zeitweise eingestellt.Die finanziellen Auswirkungen der Krise machen sich für viele bereits im Portemonnaie bemerkbar: 14 Prozent der Befragten haben nach eigenen Angaben einen nennenswerten Teil ihres Einkommens verloren.Wie geht es in der Corona - Krise weiter? Auf diese Frage antwortet die Schweizer Bevölkerung vorsichtig: 30 % meinen, das das Schlimmste noch bevorstehe, 45 % erwarten, daß die Situation so bleiben wird wie sie jetzt ist, lediglich ein Viertel (25%) meint, daß man über den Berg sei.Gallup befragte die Bevölkerung auch nach ihrer Einschätzung der weltpolitischen Situation nach der Krise. In den Antworten überwiegt der Optimismus:56 Prozent gehen davon aus, daß die Welt nach Überwindung der Krise so sein wird wie davor, ein Drittel erwartet eine völlig neue Situation. Was die Beziehungen zwischen den Großmächten betrifft, dominiert einerseits die Hoffnung auf weniger Konfrontation(36%), andererseits erwartet eine gleich große Anzahl (38%), daß die Weltpolitik eher noch konfrontativer als bisher wird.Hohes Vertrauen hat man in dieser Situation in die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen: 72 Prozent der Befragten attestieren ihr, die Corona - Krise richtig zu handhaben.* Bevölkerungsrepräsentative Umfrage der Gallup Schweiz AG (Methode: Computer Assisted Web Interviewing im Gallup Onlinepanel, rep. für die webaktive Bevölkerung 18+, durchgeführt vom 3. bis 10. April 2020, 1.000 Befragte)** detto, Umfragezeitraum: 10. bis 13. März 2020Pressekontakt:Mag. Michael Nitsche,Vorstand der Gallup International Association,michael.nitsche@gallup-international.comM: +43664 1230060Pressekontakt: Bauer PR, +431 3209545,public.relations@viktorbauer.comOriginal-Content von: Gallup AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075118/100846183