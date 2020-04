Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin hat angesichts aus ihrer Sicht günstiger Voraussetzungen eine Wiederöffnung auch größerer Läden in der Hauptstadt verlangt. IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder forderte den Berliner Senat im RBB auf, auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Größe zu öffnen. "Die Sorge der Regierung ist ja die vor Menschenmengen auf dem Weg zum Handel. Da haben wir in Berlin viel bessere Voraussetzungen", sagte Eder nach Angaben des Senders.

"Ein Drittel unserer Flächen sind Shoppingmalls, wir haben sehr viel mehr Kaufhäuser." Man könne also sehr viel dezentraler aufmachen. "Insofern bin ich dafür, dass auch die größeren Geschäfte - mit Abstandhalten - wieder öffnen dürfen", so Eder. Seiner Meinung nach könnten große Geschäfte Abstand und Hygienemaßnahmen noch besser einhalten als kleine. "Berlin ist dezentral, und anders als in Hamburg oder München ist nicht alles in der Innenstadt", so der Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 04:34 ET (08:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.