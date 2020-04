Von Giulia Petroni

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung bekommen, in einer klinischen Studie die Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin zu testen.

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, soll die klinische Phase-3-Studie in wenigen Wochen beginnen. Getestet werden soll die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin bei Covid-19 an 440 Patienten an mehr als 12 US-Standorten.

Novartis werde das geistige Eigentum an Hydroxychloroquin durch nicht-exklusive freiwillige Lizenzen, entsprechende Verzichtserklärungen oder ähnliche Mechanismen zur Verfügung stellen.

Die Arzneimittelversorgung wird laut Mitteilung von seiner Generika- und Biosimilars-Sparte Sandoz übernommen.

Russland hat den Einsatz von Hydroxychloroquin zu Behandlung von Covid-19-Patienten bereits erlaubt. Auch US-Präsident Donald Trump pries den Wirkstoff Anfang des Monats als mögliche Alternative zur Beatmung. Das Mittel kann bei langfristiger Gabe die Netzhaut schädigen.

