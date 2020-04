Zürich (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat wohl auch in der vergangenen Woche am Devisenmarkt gegen die Aufwertung des Frankens interveniert. Allerdings dürfte es etwas weniger gewesen sein als in den Wochen davor, wie die jüngste Entwicklung der Sichtguthaben bei der SNB zeigt. Die Einlagen von Bund und Banken ...

