Top secret!: Klinische Studien gegen COVID-19 beginnen JETZT!

Die Ethikkommission des Nazareth-Krankenhauses in Israel hat der Durchführung einer placebokontrollierten klinischen Phase-II-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit einer natürlichen Formulierung bei Patienten, diagnostiziert mit COVID-19, zugestimmt (Quelle MGC Pharma).

Ist Relay Medical (WKN: A2JQR0) der NOCH geheime Covid-19-Star, der "Big Pharma" in Nordamerika aussticht? Stimmen die von Swiss PharmaCan präsentierten Zahlen, sind diese eine medizinische Sensation! Zum Beispiel wurden unter Aufsicht der WHO 127 mit Malaria infizierte Personen mit einer einzigen Dosis eines Wirkstoffes behandelt. Die Malaria war nach sieben Tagen nicht mehr festzustellen und jetzt wird auch gegen Covid-19 getestet.

Die Studie wird voraussichtlich im April 2020, nach dem Abschluss einer Versicherung für klinische Studien, an 50 mit COVID-19 infizierten Patienten beginnen. Die Studie wird über einen Zeitraum von 14 Tagen pro Patient durchgeführt und wird voraussichtlich im September 2020 abgeschlossen sein. ( QUELLE MGC PHARMA )

Sowohl MGC Pharma als auch Relay Medical (WKN: A2JQR0) bzw. deren Tochterfirma Glow LifeTech Ltd. sind bzw. werden Lizenznehmer von -swiss PharmaCan sein, die möglicherweise die Lösung für gegen Covid-19 parat hält, und das, so unglaublich es auch klingt, auf natürlich pflanzlichem Weg.

Die Schweizer Firma Swiss PharmaCan, über die im Zeitungsbericht berichtet und die "von Anfragen überrannt" wird, gab kürzlich bekannt, dass das Relay Medical (WKN: A2JQR0)-Tochterunternehmen Glow LifeTech Ltd. ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet hat, um die Exklusivrechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-InsideTM-Technologie für eine moderne Arzneimittelverabreichung, exklusiv für den nordamerikanischen Markt, zu erwerben (hier geht es zur vollständigen News).

Laut dem Zeitungsartikel ist dieser Deal unter Dach und Fach (bald Relay Medical (WKN: A2JQR0) News?).

Die Mizellen-Technologie von Swiss PharmaCan rettet wirklich Leben. Dies wird auch in dem Zeitungsartikel gleich eingangs beschrieben.

127 mit Malaria infizierte Personen mit einem hoch bioverfügbaren Wirkstoff behandelt wurden. Alle Probanden erhielten eine einzige Dosis eines in Wasser gelösten Wirkstoffes. Wenn die Zahlen stimmen, ist das eine medizinische Sensation. Denn bei allen Probanden war Malaria nach sieben Tagen nicht mehr festzustellen. QUELLE

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Drei unterschiedliche Technologien könnten dieses Unternehmen zur Gewinneraktie machen.

DER HEMOPALM - DIE TRAGBARE BLUTANALYSE - BESSER ALS JEDE KONKURRENZ!?

Der von Relay Medical (WKN: A2JQR0) kürzlich vorgestellte Prototyp eines Gerätes, das die Medizinwelt revolutionieren sollte, genannt HemoPalm-CX™, und die Patentanmeldung für eine Kerntechnologie, sorgten nicht nur bei den Anlegern für großes Aufsehen, das sich in einem Rekordhandelsvolumen niederschlug. Der HemoPalm-CX™ misst fünf CO-Oximetrie-Komponenten aus unverarbeitetem Vollblut, ohne dass eine Hämolyse der roten Blutkörperchen erforderlich ist. Dieser Vorgang war bislang in KEINEM handelsüblichen tragbaren Gerät möglich - jetzt macht es der HemoPalm-CX™ möglich!

HemoPalm-CX CO-Oximeter

Mit nur wenig Blut (40 μl) kann man mit dem tragbaren HemoPalm-CX™ Blutwertmessungen durchführen, die man derzeit nur in einem Labor-Tischgerät ermitteln oder sogar gar nicht ermitteln konnte.

Der HemoPalm-CX™ verfügt über folgende Funktionen:

Kompaktes tragbares Gerät

Kurze Zeit bis zum Ergebnis

Batterie/Akku-betrieben

Keine Wartung

Keine Flüssigkeiten oder Abfälle an Bord

Kleines Probenvolumen (40 μl)

Keine Probenvorbereitung

Einfache Proben-Zuführung aus der Spritze

Lange Haltbarkeit der Cartridges bei Lagerung bei Raumtemperatur



KOMMT BALD DIE NÄCHSTE SUPERTRANSAKTION IN DIESEM BEREICH?

Lassen wir doch einfach zwei wirkliche Experten zu Wort kommen! Sean O'Shea vom Technologieblog TechOfficials.com führte mit Dr. Richard Janeczko und Dr. Thomas Schlumpberger ein Interview über den HemoPalm. Diese ließen sich zu einigen bedeutenden Kernaussagen hinreißen:

Eine echte Revolution! Wir haben gleich erkannt, dass wir es hier mit einem POCT-Blutgasanalysegerät der nächsten oder dritten Generation zu tun haben… DR. THOMAS SCHUMPBERGER

Dr. Thomas Schlumpberger: "…einen klaren Vorteil gegenüber dem Mitbewerb. An allererster Stelle muss man hier sagen, dass HemoPalm mit einem Gerät das schafft, wofür die Mitbewerber zwei Geräte benötigen."

Dr. Richard Janeczko: "Im Gegensatz zu den Systemen der Mitbewerber, wo Hämoglobin einen errechneten Wert darstellt, kann dieser mit HemoPalm tatsächlich gemessen werden."

Dr. Richard Janeczko: "Ein weiterer Wettbewerbsvorteil von HemoPalm ist der Umstand, dass hier Proben aus Kapillarblut für die Analyse verwendet werden können."



PHARMATRAC COUNTERTOP - DER PILLEN-TRACKER

20% der US-Amerikaner nehmen mehr als fünf Medikamente.

50% aller Patienten in der westlichen Welt nehmen ihre Medikamente nicht wie vom Arzt verschrieben ein.

64% aller aus dem Krankenhaus Entlassenen kehren wieder zurück, weil sie Probleme mit der Medikation haben.



Anwender- Studien ergaben, dass Benutzer dazu neigen, Medikamente entweder in einer Tasse, einer Schüssel, einer Hand oder auf einer Arbeitsplatte oder einem Tischset vorzusortieren - und darum wurde es genau so konzipiert.

Zu sehen: Pharmatrac Prototypen



Das zum Patent angemeldeter Pharmatrac Countertop-Gerät von Relay Medical (WKN: A2JQR0) identifiziert und zählt die Medikamente, die in die Schale gegeben werden, und überwacht das Herausnehmen, um die Einnahme der Pillen nachvollziehbar zu machen. Diese Möglichkeit der Überwachung bietet einen einzigartigen Einblick in einen bisher unbekannten Aspekt der Medikationskontrolle - das Verhalten von Patienten zu Hause.

NICHT NUR UM EIN KONZEPT! Es wurde eine erste Charge von voll funktionsfähigen Prototypen dieses Gerätes hergestellt, die auch schon an Interessierte in verschiedenen Gesundheitsbereichen ausgeliefert wurden.

GLOW LIFETECH LTD.

Die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), Glow LifeTech Ltd., gab kürzlich den Erwerb der nordamerikanischen Rechte an einer bahnbrechenden Technologie bekannt, genannt MyCell InsideTM. Die Swiss PharmaCan AG hat eine Technologie entwickelt, mit der fettlösliche Stoffe wasserlöslich gemacht werden, sodass diese vom menschlichen Körper besser aufgenommen werden können. Diese Mizellen Methode wurde von einer Fach Jury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet - kein Wunder!!! Anders als andere Mizellen Technologien, ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmackslos. Dadurch diese auch problemlos auch in Getränke, Tinkturen, Sprays, Schäum. Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.

Die Swiss PharmaCan AG verkauft in Europa verschiedene Produktlinien im Bereich CBD und Lebensmittel Ergänzungen.

185 Mal besser mit Mizellen:

Alle jene, die sich das dieses Video angesehen haben, erfuhren, dass Mizellen die Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffe für den Körper um den Faktor 185 [!!!] gesteigert. Mit der Mizellen Methode nimmt der menschliche Körper, im geschilderten Fall, 18.500% mehr Wirkstoff auf.

Es ist allgemein bekannt, dass die Bioverfügbarkeit von Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungen sehr gering ist, da diese nicht wasserlöslich sind. Das bedeutet, dass der Großteil der zugeführten Stoffe nicht vom Körper aufgenommen werden können und sondern im wahrsten Sinne des Wortes die Toiletten runtergehen. Mit der patentierten Mizellen Technologie MyCell InsideTM von Swiss PharmaCan kann man das in Zukunft unterbinden.

Glow LifeTech Ltd., die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), hat nun diesen dicken Fisch an Land gezogen. Der Fokus von Glow LifeTech liegt zum einen auf CBD aus der Cannabis Pflanze und ergänzend auch auf anderen Nahrungsmittel Ergänzungen wie das im Video beschriebene Curcumin als auch Vitaminpräparaten (K) sowie Eisen. An weiteren Produkten wird geforscht.

CBD aber auch THC Öle werden mit der Mizellen Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller. Das ist ein wichtiger Fakt bei Patenten, die an Angststörungen, Asthma, Bluthochdruck, Epilepsie, Migräne, Schlafstörungen oder Schmerzen leiden und mit CBD Präparaten therapieren. Auf der zweiten Seite benötigt man für ein Präparat nur ein Zehntel des THC/CBD Gehaltes um die selbe Wirkung zu erzielen!

Nanoemulsion wird der heißeste neue Trend in der Milliarden CBD Industrie



FAZIT

Mit der Gewissheit, dass das Konzept für den HemoPalm nicht nur überprüft ist, sondern auch ein erster Prototyp existiert, der das Konzept WISSENSCHAFTLICH unter Beweis stellt, sehe ich kein Problem, dass man allein bei Erfolg dieser Technologie sein eingesetztes Kapital am Ende mehr als verzehnfachen wird!

Die Übernahme von I-STAT durch Abbott Labaratories oder auch die Übernahme von Alere beweisen klar, welche Summen gezahlt werden - heutzutage wahrscheinlich noch sehr viel mehr! 400 Millionen USD legte seinerzeit Abbott für das kleine Gerät auf den Tisch, das bei weitem nicht so leistungsfähig war, wie der HemoPalm heute! 300 Mio. zahlte Alere für den Epocal.

Auch die PharmaTrac Technologie ist in kurzer Zeit vom Reißbrett ins Prototypen-Stadium gelangt und wurde schon jetzt an erste "Tester" ausgeliefert.

Diese Technologien haben das Zeug, zu außerordentlich großen Erfolgen im Med-Tech-Sektor zu werden.

Ich hoffe, Sie sehen die Chance genauso wie ich - ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!

Ihr Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: CA75943L1058