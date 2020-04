In einem ohnehin freundlichen Marktumfeld zählt die Aktie der Lufthansa heute zu den größten Gewinnern im DAX. Die Papiere verteuern sich um knapp zwei Prozent. Die Gründe hierfür sind die positiven Nachrichten aus zahlreichen europäischen Ländern im Bezug zur Corona-Pandemie, wo die Kurve deutlich abgeflacht werden konnte und man nun über weitere Lockerungen diskutiert. Auch in der Luftfahrtbranche wird derzeit eifrig an Konzepten gearbeitet, um in einer "neuen Normalität" wieder das eigentliche ...

