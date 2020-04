Als eines der ersten DAX-Unternehmen öffnet SAP am Dienstagmorgen seine Bücher zum ersten Quartal 2020. DER AKTIONÄR zeigt Ihnen alles, was Sie vorher wissen sollten, auf einem Blick:Bereits zu Beginn des Monats gewährte SAP seinen Anlegern einen Blick in die vorläufigen Q1-Zahlen. Demnach legte der Umsatz im ersten Jahresviertel noch um währungsbereinigt fünf Prozent auf 6,52 Milliarden Euro zu. Der Betriebsgewinn sank währungsbereinigt um ein Prozent auf 1,48 Milliarden Euro.Laut SAP war die Geschäftstätigkeit ...

