BERLIN (dpa-AFX) - Die überwiegende Mehrheit der deutschen Hochschulen startet einer Befragung zufolge trotz Corona-Krise zuversichtlich ins Sommersemester. In einer am Montag veröffentlichten Sonderbefragung des Hochschul-Barometers gaben knapp 90 Prozent der Hochschulleitungen an, dass sie sich (eher) gut gerüstet fühlten, Lehrveranstaltungen übergangsweise digital zu organisieren.



Selbst im Falle eines Sommersemesters komplett ohne reguläre Präsenzveranstaltungen könnten demnach drei Viertel der Lehrveranstaltungen und knapp zwei Drittel der Prüfungen digital abgehalten werden.



Mehr als 90 Prozent der 168 befragten Hochschulen empfinden die aktuelle Situation darüber hinaus als Chance, sich im Bereich der digitalen Lehre langfristig besser aufzustellen. Neben finanzieller Unterstützung - etwa für Mehrausgaben im IT-Bereich - wünschen sich viele Hochschulen die Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen für digitale Prüfungen.



Für das sogenannte Hochschul-Barometer des Stifterverbands werden jährlich Hochschulleitungen zur aktuellen Situation und zu ihren Erwartungen befragt. Im Stifterverband haben sich Dax -Konzerne, Mittelständler, Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonen zusammengeschlossen./haw/DP/mis