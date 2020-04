Das Unternehmen arbeitet intensiv an der Entwicklung und Skalierung von Herstellungsverfahren für aktive Wirkstoffe für 18-MC und LSD, die in zukünftigen Arzneimittelstudien des Unternehmens zum Einsatz kommen sollen20. April 2020 - New York, NY: Mind Medicine (MindMed), Inc. (FWB: BGHM; NEO: MMED; OTCQB: MMEDF), das führende Pharmaunternehmen für Psychedelika, hat heute bekannt gegeben, dass die Pharmaexpertin Jeanne Bonelle zum Executive Vice President of Technical Operations bestellt wurde. Frau Bonelle beaufsichtigt die Unternehmensprozesse für Arzneimittelqualität, Arzneimittelherstellung und Arzneimittelzulassung.Mitbegründer und Co-Chief Executive Officer JR Rahn erklärt: "Alle ernsthaften Ansätze in der Entwicklung von psychedelischen Arzneimitteln erfordern profunde Kenntnisse in den Bereichen Qualitätskontrolle, Arzneimittelzulassung und Produktionsverfahren. Nur so können Arzneimittelprodukte nach der Guten Herstellungspraxis (cGMP) hergestellt und klinische Studien nach den Richtlinien der FDA durchgeführt werden. Jeanne ist eine führende Expertin auf diesen Gebieten und ihre Beförderung würdigt die bedeutende Rolle, die sie im Führungsteam von MindMed einnimmt."Frau Bonelle verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der pharmazeutischen Industrie und ist sowohl für die Qualitätskontrolle als auch für das Verfahren der Arzneimittelzulassung zuständig, welche für die Herstellung von Medikamenten nach der Guten Herstellungspraxis erforderlich sind. MindMed arbeitet intensiv an der Entwicklung und Skalierung von Verfahren der Guten Herstellungspraxis für 18-MC und LSD, die anschließend im Rahmen der klinischen Arzneimittelstudien des Unternehmens zum Einsatz kommen sollen.Über Jeanne BonelleJeanne Bonelle ist in der klinischen Arzneimittelentwicklung eine führende Expertin auf dem Gebiet der Qualitätskontrolle und der Arzneimittelherstellung. Im Rahmen ihrer vier letzten Funktionen zeichnete sie für die Einrichtung von Qualitätssystemen im Stadium der Entwicklungsphase für eine breite Palette von Arzneimittelprodukten verantwortlich. Unter anderem war sie als Senior Vice President of Global Quality bei der Firma Savant HWP, Inc., als Senior Director of Quality Assurance bei der Firma Inhale Therapeutic Systems, Inc., (nunmehr Nektar Therapeutics, Inc.), als Director of Quality Assurance bei der Firma Cholestech Inc. (nunmehr Alere Inc.), als Manager of Quality Assurance bei BioTrack (nunmehr ein Tochterunternehmen von Roche Diagnostics GmbH) und als Manager of Quality Assurance bei der Firma BioResponse Inc. (nunmehr Baxter Health Care) tätig.Über MindMedMind Medicine (MindMed), Inc. ist ein Neuro-Pharmaunternehmen, das mit der Entdeckung, Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln auf Psychedelika-Basis befasst ist, die zur Verbesserung der Gesundheit, der Förderung des Wohlbefindens und der Linderung des Leidens beitragen sollen. Die unmittelbare Priorität des Unternehmens besteht darin, die Opioidkrise durch die Entwicklung einer nicht psychoaktiven Version der psychedelischen Substanz Ibogain anzugehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Abteilung für die Mikrodosierung von Psychedelika eingerichtet, um klinische Studien für die Mikrodosierung von LSD in Erwachsenen mit Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität (ADHS) durchzuführen. Das Führungsteam von MindMed bringt umfangreiche Erfahrung in der Biopharmabranche in diesen revolutionären Ansatz zur Entwicklung von Arzneimitteln auf Psychedelika-Basis der nächsten Generation ein. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.mindmed.co.MindMed notiert an der NEO Exchange unter dem Kürzel MMED. MindMed kann auch in den USA unter dem Kürzel OTC: MMEDF und in Deutschland unter dem Kürzel FWB: BGHM gehandelt werden.Warnhinweise und Haftungsausschluss:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien von MindMed, Herstellungsaktivitäten, klinische Studien, die von MindMed und/oder ihren Partnern oder verbundenen Unternehmen möglicherweise durchgeführt werden (und deren Ergebnisse), die Verwendung und Rentabilität der Produkte von MindMed, den voraussichtlichen Rechtsstatus oder die Zulassung eines der Produkte von MindMed (falls überhaupt) sowie das zukünftige Geschäft, den Betrieb oder das Kapital von MindMed. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Worten zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von MindMed wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, werden unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Diskussion und Analyse des Managements von MindMed für den Zeitraum vom 30. Mai 2019, dem Gründungsdatum, bis zum 31. Dezember 2019 vom 30. März 2020 beschrieben, die auf der Website von MindMed und im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. MindMed ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden somit darauf hingewiesen, dass sie sich nicht bedingungslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Diese Pressemitteilung ist nicht und unter keinen Umständen als ein Prospekt oder Werbung zu verstehen, und die Mitteilung dieser Pressemitteilung ist nicht und unter keinen Umständen als ein Angebot zum Verkauf oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von MindMed zu verstehen.Mediensprecherin: Anna WalshE: mindmedpr@pacepublicrelations.comT: 212-254-4730Investor Relations: invest@mindmed.coQuelle: Mind Medicine (MindMed) Inc.Verwandte Links: https://www.mindmed.oo/Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 