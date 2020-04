Wegen der einbrechenden Nachfrage durch die Coronavirus-Pandemie geht der Ausverkauf am Rohölmarkt weiter. Der Preis für den am Dienstag auslaufenden Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI stürzte am Montag umknapp 21 Prozent ab und lag mit 14,47 Dollar je Barrel (159 Liter) so niedrig wie zuletzt vor 21 Jahren.

