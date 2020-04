Die Zahlen dazu vom Robert Koch-Institut in Deutschland und einer Studie der ETH Zürich (Tanja Stadler) zeigen, dass die Verbreitung in beiden Ländern schon vor den jeweiligen Lockdowns gestoppt wurde.Von Helmuth Fuchs In der bisherigen Krisenzeit wurde die Öffentlichkeit vom Bundesrat und dem BAG nur zögerlich mit belastbarem Datenmaterial informiert. Zwar wurde das Monitoring mit der Zeit mit zusätzlichen Informationen angereichert, es bleiben jedoch weiterhin grosse Lücken und der Bundesrat gab keinen Einblick in sein eigentliches Entscheidungscockpit und die Expertencrew. So gab es nie...

Den vollständigen Artikel lesen ...