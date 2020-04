FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholungsrally der Aktien von Hypoport hat am Montag mit plus gut 9 Prozent auf 353,50 Euro Fahrt aufgenommen. Die Papiere des Finanzdienstleisters steuern damit weiter auf ihr Vorkrisen-Rekordniveau von 386,50 Euro zu.



Vor einer Woche hatte das Unternehmen mit den Transaktionsdaten seines Finanzierungsmarktplatzes Europace überzeugt. Seither ging es um rund 100 Euro oder rund 40 Prozent aufwärts. Anhaltende Marktanteilsgewinne von Europace sehen auch die Commerzbank-Experten in ihrem aktuellen Ausblick auf die Mitte Mai anstehenden Quartalszahlen als Stabilisator in der Corona-Krise. Sie senkten gleichwohl ihre Gewinnschätzungen angesichts einer wohl in Deutschland drohenden schweren Rezession. Ihr Kursziel kappten sie auf 338 Euro. Andere Experten signalisieren mit Zielen bis 375 Euro indes noch Spieltraum./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

