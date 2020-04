"Die heimischen Banken leisten wesentliche Unterstützung zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderung durch Covid-19", hält Andreas Treichl, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der Präsentation des nun kompletten Garantiepakets für österreichische Betriebe durch die Bundesregierung fest. "In den ersten fünf Wochen der Corona-Krise haben die österreichischen Banken zusätzliche liquide Mittel in Höhe von 14,5 Milliarden Euro vergeben, die an 48.769 heimische Unternehmerinnen und Unternehmer gingen. Weiters wurden 113.253 Stundungen bei Kreditzahlungen umgesetzt", sagt Bundesspartenobmann Treichl. "Zusätzlich haben bisher mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...