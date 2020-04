NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 470 dänische Kronen belassen. Nach der ausgesetzten Prognose und der vorzeitigen Veröffentlichung der Auftragseingänge für das erste Quartal seien vorerst wenig neue Informationen zu erwarten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Aus seiner Sicht könnte sich der Windkraftanlagen-Hersteller jedoch trotz fehlender Impulse für Anleger in den nächsten Monaten als ein vergleichsweise sicherer Hafen herausstellen./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010268606

