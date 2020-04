Die Orders wuchsen im Vorjahresvergleich um 117 Prozent auf 1,4 Mrd. EUR. In der größten Sparte Medizintechnik lag das Plus bei 179 Prozent. Der Umsatz lag mit 640 Mio. EUR währungsbereinigt um 7,1 Prozent über Vorjahr. Die Aktie hat aufgrund dieser Meldung wieder zugelegt. Aktuell notiert sie bei knapp 60,00 EUR und damit bei 80 Prozent des von uns zuletzt ermittelten Inneren Wertes. Mit einer Restposition sind wir in unserem Wachstumsdepot noch dabei. Sollte sich die Aktie dem Inneren Wert erneut weiter nähern, denken wir über eine weitere Realisierung nach. Der aktuelle extreme Nachfrageschub bei Schutzbekleidung wird nicht von Dauer sein.